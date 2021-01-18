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Финансовый рынок: Credit Suisse возобновляет интерес к японскому рынку акций
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Финансовый рынок: Credit Suisse возобновляет интерес к японскому рынку акций

В прошлом году банк Credit Suisse занял восьмое место среди андеррайтеров японских акций
​Швейцарский конгломерат Credit Suisse Group AG нанял Тацую Ватанабэ из UBS Group AG, чтобы он возглавил новую команду андеррайтинга акций в Японии, что является признаком возобновления интереса к восточному рынку акций.

Ватанабэ начал работать в швейцарском банке в качестве второго руководителя подразделения рынков акционерного капитала, созданного в Токио для усиления андеррайтинга.

Японские акции растут, несмотря на пандемию коронавируса, при этом индекс Nikkei 225 в этом месяце достиг 30-летнего максимума на фоне ожиданий, что иностранные инвесторы могут вернуться. В ноябре Credit Suisse нанял трех биржевых аналитиков, а конкурент UBS в прошлом году нанял исследователей и трейдеров из Японии.

Ватанабэ, имеющий более чем 15-летний опыт работы на рынках акционерного капитала, будет работать совместно с Сатоко Хонда. Они будут подчиняться Масахито Шимаде, главе группы решений для рынков капитала Японии.

По данным Bloomberg, в прошлом году банк Credit Suisse занял восьмое место среди андеррайтеров японских акций. 

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понедельник 18.01.2021 | 11:18
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