США убрали поставщика Boeing из черного списка

В сообщении ведомства говорится о том, что компания была исключена по причине того, что она дублирует другую названием – «ВСМПО-Ависма». Помимо этого, в Минторге признают, что идея включить компания в черный список, о которой, было объявлено в декабре 2020 года, была ошибочной. Был сделан вывод, что «ВСМПО-Ависма» не относится к компаниям, которые как-либо сотрудничают с военными структурами.

Помимо этого, Минторг объявил, что из списка была исключена еще одна российская компания – «Молот-Оружие». Ависма является крупнейшим в мире производителем титановых изделий, для которых характерна высокая степень механической проработки. Данная компания является ключевым поставщиком для американской компании Boeing. Оба партнера не прекратили сотрудничества даже после введения в отношении России санкций.

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