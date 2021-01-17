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США убрали поставщика Boeing из черного списка
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США убрали поставщика Boeing из черного списка

В сообщении ведомства говорится о том, что компания была исключена по причине того, что она дублирует другую названием
​Минторг США удалил российский концерн «ВСМПО-Ависма» из черного списка компаний, которые, по мнению американских властей, сотрудничают с военными структурами. Автоконцерн является поставщиком титана для американского производителя самолетов Boeing.

В сообщении ведомства говорится о том, что компания была исключена по причине того, что она дублирует другую названием – «ВСМПО-Ависма». Помимо этого, в Минторге признают, что идея включить компания в черный список, о которой, было объявлено в декабре 2020 года, была ошибочной. Был сделан вывод, что «ВСМПО-Ависма» не относится к компаниям, которые как-либо сотрудничают с военными структурами.

Помимо этого, Минторг объявил, что из списка была исключена еще одна российская компания – «Молот-Оружие». Ависма является крупнейшим в мире производителем титановых изделий, для которых характерна высокая степень механической проработки. Данная компания является ключевым поставщиком для американской компании Boeing. Оба партнера не прекратили сотрудничества даже после введения в отношении России санкций.



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воскресенье 17.01.2021 | 21:56
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