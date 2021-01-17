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Финансовый рынок: ЕС намерен уменьшить значимость доллара на мировом рынке
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Финансовый рынок: ЕС намерен уменьшить значимость доллара на мировом рынке

В ЕС полагают, что за период президентства Д. Трампа стало возможным увидеть уязвимости, которые необходимо устранить в ближайшее время
​Евросоюз намерен снизить так называемое «господство доллара» на мировом рынке после ухода Д. Трампа с поста президента США. Об этом стало известно из проекта Еврокомиссии и некоторых анонимных источников.

При этом уточняется, что данный вопрос планируется поднять уже в ближайшее время, за несколько дней до инаугурации нового президента США Джо Байдена. Проект планируется принять во вторник, 19 января. В нем речь будет идти о трудностях, с которыми пришлось столкнуться ЕС после того как Трамп восстановил санкции против Ирана.

В ЕС полагают, что за период президентства Д. Трампа стало возможным увидеть уязвимости, которые необходимо устранить в ближайшее время. В данном случае речь идет о месте ЕС в современном мире и о возможности при этом оставаться современным и экономически стабильным государством.

Ранее стало известно, что от ведения дел с Трампом отказались несколько крупных банков, таких как Deutsche Bank и Signature Bank.

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воскресенье 17.01.2021 | 19:01
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