Финансовый рынок: ЕС намерен уменьшить значимость доллара на мировом рынке

При этом уточняется, что данный вопрос планируется поднять уже в ближайшее время, за несколько дней до инаугурации нового президента США Джо Байдена. Проект планируется принять во вторник, 19 января. В нем речь будет идти о трудностях, с которыми пришлось столкнуться ЕС после того как Трамп восстановил санкции против Ирана.

В ЕС полагают, что за период президентства Д. Трампа стало возможным увидеть уязвимости, которые необходимо устранить в ближайшее время. В данном случае речь идет о месте ЕС в современном мире и о возможности при этом оставаться современным и экономически стабильным государством.

Ранее стало известно, что от ведения дел с Трампом отказались несколько крупных банков, таких как Deutsche Bank и Signature Bank.

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