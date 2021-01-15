Фондовый рынок: Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 15 января

JPMorgan сообщил о прибыли в размере 3,79 доллара на акцию при выручке в $30,2 млрд. Аналитики ожидали прибыль в размере 2,62 доллара на акцию при выручке в $28,7 млрд.

Ценные бумаги Tesla выросли на 1,28% после того, как аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвс поднял годовую целевую цену на производителя электромобилей с $751 до $950, чтобы отразить растущий мировой спрос на электромобили, особенно в Китае.

Акции банка Wells Fargo подешевели на 3,97% после того, как финансовый регулятор опубликовал отчет о прибыли за четвертый квартал, которая превысила оценки экспертов Уолл-стрит, но не достигла целевого показателя доходов.

Wells Fargo сообщил о прибыли в 64 цента на акцию при выручке в $17,93 млрд по сравнению с оценками аналитиков в размере 58 центов на акцию и выручке в $19,347 млрд.

Бумаги Citigroup упали на 2,04% после того, как банк опубликовал отчет о прибыли за четвертый квартал, которая превысила ожидания аналитиков, но сдержала рост доходов.

Citigroup сообщила, что прибыль за три месяца, закончившихся в декабре, составила 2,09 доллара на акцию, что на 59,5% с учетом корректировок по сравнению с тем же периодом прошлого года и значительно превосходит прогноз экспертов Уолл-стрит в 1,31 доллара.

Акции Progress Software снизились на 1,45% после того, как компания вышла на квартальную прибыль и опубликовала смешанный прогноз.

Акции PNC Financial Services торговались с понижением на 2,07%, несмотря на лучшую, чем ожидалось, прибыль за четвертый квартал.

PNC сообщила о прибыли $1,44 млрд, или 3,26 доллара на акцию, при выручке в $4,2 млрд по сравнению с оценкой прибыли в 2,61 доллара на акцию и выручки в $4,14 млрд.

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