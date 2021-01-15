Финансовые новости: Банк Wells Fargo отчитался о прибыли в Q4

Wells Fargo сообщил о чистой прибыли в размере $2,99 млрд, или 64 цента на акцию, за четвертый квартал против $2,87 млрд, или 60 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что прибыль на акцию составит 58 центов.

Выручка составила $17,93 млрд по сравнению с $19,86 млрд в четвертом квартале 2019 года. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали, что выручка составит $19,347 млрд.

Чистый процентный доход составил $9,275 млрд, снизившись на $17 млн, в то время как непроцентный доход составил $8,65 млрд. Средние депозиты составили $205,8 млрд, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Банк Wells Fargo в феврале 2020 года согласился выплатить $3 млрд для урегулирования обвинений в жестоком обращении с клиентами в одном из своих банков в течение 14 лет.

В банке заявили, что падение потребительского и бизнес - кредитования из-за пандемии Covid-19 и соответствующего экономического спада было частично компенсировано увеличением жилищного кредитования.

Wells Fargo входит в число крупных банков США, получивших зеленый свет на возобновление выкупа акций Федеральной резервной системой в первом квартале 2021 года.

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