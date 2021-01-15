Фондовый рынок: Xiaomi будет защищать интересы акционеров на фоне санкций со стороны США

В компании отмечают, что ее продукция используется только в гражданской и коммерческой сферах и никак не связана с китайскими военными структурами. Таким образом, она не является компанией, которая подпадает под действие американского закона о национальной безопасности.

Ранее была озвучена информация, что Пентагон внес Xiaomi в список китайских компаний, которые работают на территории США, но при этом связаны с военной отраслью Китая. В результате этого акции китайской компании упали в стоимости на 10%. Помимо Xiaomi под ограничения попали еще восемь компаний из КНР. По отношению к ним будет действовать указ Д. Трампа, который запрещает осуществлять какие-либо инвестиции в такие компании. Такой указа станет, скорее всего, последним распоряжением Трампа на посту президента США.

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