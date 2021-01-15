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Финансовый рынок: Кудрин полагает, что эпоха доллара скоро закончится
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Финансовый рынок: Кудрин полагает, что эпоха доллара скоро закончится

Есть вероятность, что со временем китайский юань будет иметь статус мировой резервной валюты
​Глава Счетной палаты РФ А. Кудрин заявил о том, что эпоха доминирования доллара будет длиться как минимум еще 30 лет. Такое мнение он высказал на Гайдаровском форуме.

Он отмечает, что сейчас мир переживает сложный период, когда на мировой арене идет смена экономического лидера. Вместе США на первое место по многим показателям выходит Китай. Эта страна уже заняла первое место по паритету покупательной способности. Это значит, что по физическому объему всех товаров Китай опережает США.

Есть вероятность, что со временем китайский юань будет иметь статус мировой резервной валюты. Для этого Китаю нужно приложить усилия для того чтобы сделать свою экономику более прозрачной и понятной, а также обеспечить свободу движения капитала в свою страну и свободу определения стоимости активов непосредственно в самом Китае.

Осенью прошлого года Китай в течение ближайших десяти лет сможет достичь экономического доминирования над США в том случае, если темпы роста китайского ВВП будут сохраняться на прежнем уровне. Сейчас экономика КНР занимает второе место в мире по темпам роста.

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пятница 15.01.2021 | 15:28
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