Финансовый рынок: Акции Petco взлетели на 63%

На площадке Nasdaq ценные бумаги Petco, которые торгуются под тикером WOOF, начали торги с $26, что на 44% выше цены IPO. Бумаги компании завершили торговую сессию на отметке $29,40, что соответствует рыночной стоимости 6,4 млрд долларов.

В среду сеть магазинов животных, которая включает 1470 торговых точек в Штатах и Пуэрто-Рико, продала 48 млн акций по 18 долларов, собрав около $864 млн. Это больше, чем запланированная целевая стоимость в 14–17 долларов.

Розничный торговец из Сан-Диего, зарегистрированный в 1965 году, также имеет более 100 ветеринарных клиник. Согласно отчетности, Petco имела чистый убыток в размере $25 млн за 39-недельный период, закончившийся 31 октября, при чистых продажах в размере $3,58 млрд.

В первый раз компания вышла на торги в 1994 году, но позже была куплена TPG и Леонардом Грином в частную собственность. В 2016 году CVC Capital Partners и Canada Pension Plan Investment Board, приобрели Petco за 4,6 миллиарда долларов.

После IPO, проведенного Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Corp, Petco по-прежнему будет контролироваться ее прежними владельцами.

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