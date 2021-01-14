МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Финансовый рынок: Газпром заплатил Нафтогазу $2,11 млрд
logo

Финансовый рынок: Газпром заплатил Нафтогазу $2,11 млрд

По договору, заключенному 31 декабря 2019 года, забронированная стоимость 65 млрд кубометров газа составила 2,1 млрд долларов
​Нафтогаз Украины в 2020 году оказал Газпрому услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на $2,11 млрд.

За минувший год компания Газпром выплатил деньги по годовой мощности украинской газотранспортной системы, которая используется для транспортировки газа. По договору, заключенному 31 декабря 2019 года, забронированная стоимость 65 млрл кубометров газа составила 2,1 млрд долларов.

В НАК уточняют, что в четвертом квартале минувшего года Нафтогаз оказал Газпрому услуги по использованию украинской ГТС, за которые компания получает более 30 млн долларов США. В целом, объем транспортировки российского газа в 2020 году составил почти 56 млрд кубометров. Ранее заключенное соглашение предусматривает ежегодное бронирование транспортных мощностей украинской ГТС.

В прошлом году данный показатель составил 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах ожидаются объемы около 40 млрд кубометров в год. В то же время Газпром может заказывать и оплачивать дополнительные мощности, как ранее сделал это в последнем квартале 2020 года.

Читайте также: США и Израиль не поддержали принятие бюджета ООН

четверг 14.01.2021 | 22:15
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok