Финансовый рынок: Газпром заплатил Нафтогазу $2,11 млрд

За минувший год компания Газпром выплатил деньги по годовой мощности украинской газотранспортной системы, которая используется для транспортировки газа. По договору, заключенному 31 декабря 2019 года, забронированная стоимость 65 млрл кубометров газа составила 2,1 млрд долларов.

В НАК уточняют, что в четвертом квартале минувшего года Нафтогаз оказал Газпрому услуги по использованию украинской ГТС, за которые компания получает более 30 млн долларов США. В целом, объем транспортировки российского газа в 2020 году составил почти 56 млрд кубометров. Ранее заключенное соглашение предусматривает ежегодное бронирование транспортных мощностей украинской ГТС.

В прошлом году данный показатель составил 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах ожидаются объемы около 40 млрд кубометров в год. В то же время Газпром может заказывать и оплачивать дополнительные мощности, как ранее сделал это в последнем квартале 2020 года.

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