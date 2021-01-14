Фондовый рынок: Акции Airbnb выросли в цене

Ценные бумаги Airbnb теперь стоят 176,6 доллара за одну акцию по результатом торгов 13 января. За минувшие два дня цена выросла на 18% и более чем на 150% с момента их первого публичного размещения (IPO), которое состоялось 10 декабря 2020 года.

Объем спроса на ценные бумаги компаний-конкурентов TripAdvisor и Expedia Group на рынке продолжает расти ввиду массовой вакцинации против коронавируса. Также инвесторы ожидают. Что мобильность населения будет возобновлена. Стоит отметить, что компании Airbnb удалось обогнать по объему капитализации своего конкурента Booking Holdings. Стоимость данной компании сегодня равна 89 млрл долларов.

Ввиду пандемии коронавируса многим компаниям не удалось удержать свой бизнес на оптимальных показателях и некоторые даже вынуждены были объявить о банкротстве. Аналитики ожидают сохранение таких сложных условий как минимум в 2021 году.

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