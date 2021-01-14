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Финансовый рынок: НБУ заявил о хороших показателях финансового сектора
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Финансовый рынок: НБУ заявил о хороших показателях финансового сектора

Украине удалось войти в коронавирусный кризис в гораздо лучшем состоянии, чем это было в период мирового финансового кризиса в 2008 году
​Глава Национального банка Украины К. Шевченко заявил, что украинский финансовый сектор проходит кризис с достаточным запасом прочности. Главным условием для сохранения макростабильности остается продолжение сотрудничества с МВФ.

По его словам, Украине удалось войти в коронавирусный кризис в гораздо лучшем состоянии, чем это было в период мирового финансового кризиса в 2008 году. Рост ВВП оказался стабильным, уровень инфляции и дефицит счета были на умеренных значениях. НБУ располагал достаточными резервами, а банковский сектор и государственные финансы демонстрировали хорошие показатели.

В 2020 году инфляция оказалась в целевом диапазоне НБУ, а международные резервы страны в 2020 году достигли своего восьмилетнего максимума, суммой в 29,1 млрд долларов. Главным условием для сохранения макростабильности остается тесное сотрудничество с МВФ. Если будет продолжена реализация программы Stand-by, то стране удастся сохранить экономическую стабильность, которая нужна для восстановления украинской экономики.

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четверг 14.01.2021 | 21:50
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