Финансовый рынок: НБУ заявил о хороших показателях финансового сектора

По его словам, Украине удалось войти в коронавирусный кризис в гораздо лучшем состоянии, чем это было в период мирового финансового кризиса в 2008 году. Рост ВВП оказался стабильным, уровень инфляции и дефицит счета были на умеренных значениях. НБУ располагал достаточными резервами, а банковский сектор и государственные финансы демонстрировали хорошие показатели.

В 2020 году инфляция оказалась в целевом диапазоне НБУ, а международные резервы страны в 2020 году достигли своего восьмилетнего максимума, суммой в 29,1 млрд долларов. Главным условием для сохранения макростабильности остается тесное сотрудничество с МВФ. Если будет продолжена реализация программы Stand-by, то стране удастся сохранить экономическую стабильность, которая нужна для восстановления украинской экономики.

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