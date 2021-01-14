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Финансовый рынок: Германия опубликовала экономическую статистику
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Финансовый рынок: Германия опубликовала экономическую статистику

Таким образом, Германия стала первой экономикой, которая опубликовала свои данные за минувший год
​Власти Германии сообщили о наибольшем экономическом спаде за последнее десятилетие после того, как очень много компаний пострадали от пандемии коронавируса.

Согласно предварительным данным, объемы производства сократились на 5% на фоне многочисленных локдаунов и ограничений. Власти зафиксировали бюджетный дефицит в размере 4,8% от ВВП, что стало наибольшим показателем с 1995 года.

Таким образом, Германия стала первой экономикой, которая опубликовала свои данные за минувший год, и, скорее всего, справилась с кризисом лучше, чем другие страны Европы. В то же время, экономика Франции и Италии снизится примерно на 9%, а ВВП Великобритании, вероятно, упадет более чем на 10%. 

В конце текущего года экономика Германии может восстановиться до уровня, который ранее предшетвовал пандемии. Стоит отметить, что розничные продажи и промышленная активность оказались очень высокими, что позволяет предположить, что экономика, вероятней всего, слегка выросла за последние три месяца. Официальные данные будут опубликованы до конца текущего месяца.

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четверг 14.01.2021 | 21:29
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