Финансовый рынок - Российскому рублю прогнозируют укрепление

Аналитики банка полагают, что уровень инфляции в России по итогам прошлого года составит 3,4%, что ниже целевого показателя, который ранее был установлен Центробанком на отметке в 4%. В текущем году рост потребительских цен увеличится до 3,8%, а в 2020 году рост составит 4%. Несмотря на уровень инфляции, который ниже целевого показателя в 2021 году, ЦБ РФ вряд ли будет снижать ключевую ставку.

Полностью вероятность инфляции сложно исключить, поскольку в 2021 году регулятор может однократно снизить ставку на 25 базисных пунктов, до 4%, в том случае, если будет реализован сценарий, предусматривающий резкое падение инфляции. Ранее говорилось о том, что российская экономика снизит показатели на 3,6%, в 2021 году вырастет на 2,6%, а в 2022 – на 3,6%. Восстановление ВВП надушу населения до уровня2019 году займет примерно два года.

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