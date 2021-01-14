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Финансовый рынок - ЦБ РФ обяжет финансовые учреждения всегда отвечать на жалобы клиентов
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Финансовый рынок - ЦБ РФ обяжет финансовые учреждения всегда отвечать на жалобы клиентов

В том случае, если закон будет принят, то банки должны будут реагировать на обращения клиентов в течение 15 дней
​Центробанк России готовится к тому чтобы обязать финансовые организации страны всегда отвечать на любые жалобы клиентов. Соответствующий проект закона планируется подготовить уже к весне.

Принятие такого закона позволит оперативно решать возникшие проблемы. В настоящее время порядок и сроки рассмотрения жалоб четко не прописаны в законодательстве. Новая инициатива позволит значительно упростить такое взаимодействие.

В том случае, если закон будет принят, то банки должны будут реагировать на обращения клиентов в течение 15 дней. В отдельных случаях срок может быть увеличен до 30 дней. В ЦБ отмечают, что банк будет реагировать только по существу, а не просто ограничиваться стандартной отпиской. Ранее некоторые банки пользовались тем, что в законодательстве четко не прописаны сроки реагирования на обращения граждан и длительное время попросту игнорировали обращения граждан.

Ранее юрист компании BMS Law Firm В.Шалаев дал советы гражданам по закрытию кредитного счета. Это может сделано при помощи онлайн-приложения.

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четверг 14.01.2021 | 13:30
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