Курс доллара - Доллар дорожает относительно основных валют

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,11%, а доходность 2-летних облигаций выросла до 0,15%.

Ожидается, что пакет стимулов для поддержки экономики США будет включать 2000 долларов в виде прямых выплат американцам пострадавшим от пандемии коронавируса, финансирование государственных и местных органов власти, а также расходы на поддержку малого бизнеса.

Доллар США вырос относительно фунта стерлингов на 0,05% до уровня 1,3632.

Американский доллар подорожал относительно франка до отметки 0,8892.

Национальная валюта США выросла относительно японской иены на 0,14% и достигла показателя ¥104,20.

Доллар укрепился в отношении евро на 0,06% и составляет 1,2150.

При этом доллар США снизился по отношению к канадской валюте — до 1,2679, новозеландского доллара — 0,7207, австралийского доллара — 0,7765.

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