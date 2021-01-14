Финансовый рынок - Глава ЕЦБ не теряет оптимизма по отношению к экономике ЕС

ЕЦБ сохраняет положительный прогноз по экономическому росту по итогам следующего года. Ранее регулятор говорил о росте ВВП в 3,9%. В прошлом году, согласно предварительным оценкам, спад составил 7,3%. Как отмечает Лагард, эти данные по-прежнему являются актуальными, несмотря на ряд ограничений, которые вводятся в разных европейских государств в сязи с пандемией коронавируса.

С конца минувшего года усиленные ограничительные меры были введены во многих государствах Евросоюза как минимум до конца января 2021 года. Необходимость их введения обусловлена ростом количества заболевших в конце осени и начале зимы.По словам К. Лагард, большая часть текущих ограничений уже учитывается в прогнозах. Опасение вызывает сохранение негативных тенденций после марта. В таком случае есть вероятность, что прогноз может быть ухудшен.

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