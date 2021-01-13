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Финансовый рынок - В России ожидают повышения налога на доходы физических лиц
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Финансовый рынок - В России ожидают повышения налога на доходы физических лиц

В этом году в России отменена плоская шкала подоходного налога
​В России ожидается новое повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Также вырастет и налогообложение в ресурсных секторах экономики в ближайшие несколько лет. Данный сценарий считают возможным аналитики Bank of America.

Прогнозируется, что в 2021 году будет небольшая «передышка», однако в то же время вырастет нагрузка на бизнес, поскольку бюджету необходимы дополнительные финансовые поступления. На рост подоходного налога могут повлиять события политического характера, к примеру, выборы. Основная нагрузка, полагают эксперты, ляжет на ресурсные сектора экономики. Такой вариант рассматривается как один из существенных рисков для российского рынка в целом на ближайшие несколько лет.

В этом году в России отменена плоская шкала подоходного налога, которая работала с начала 2000-х годов. Если раньше граждане платили налог в 13%, то начиная с 1 января те граждане, чей доход превышает 5 млн рублей в год должны платить подоходный налог в размере 15%. Помимо этого, выросли и другие налоги, включая налоги на добычу полезных ископаемых.

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среда 13.01.2021 | 21:31
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