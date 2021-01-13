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Финансовый рынок - Датская компания Ramboll отказалась работать с Северным потоком-2
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Финансовый рынок - Датская компания Ramboll отказалась работать с Северным потоком-2

В самой компании отказались от каких-либо комментариев по данной информации
​Ввиду опасений санкций со стороны США датская инжиниринговая компания Ramboll, которая занимается строительством газопровода «Северного потока-2», отказалась от участия в проекте.

Как сообщают аналитики, осенью на компанию оказали сильное давление, из-за чего руководство Ramboll вынуждено было пойти на уступки. Компании угрожали американские дипломаты и очень влиятельные сенаторы.

В самой компании отказались от каких-либо комментариев по данной информации. Причин отказа названо не было. Сам оператор Nord Stream AG2 также отказался давать комментарии по этому поводу. Ранее сообщалось о том, что США планируют опубликовать список европейских предприятий, которые являются союзниками газопровода. Всем  этим компания грозят серьезные санкции.

Одной из первых под ограничения может попасть Zurich Insurance, которая является основным страховщиком «Северного потока-2».Напомним, что американский Конгресс одобрил введение новых санкций для газопровода в декабре прошлого года. Ввиду этого от сотрудничества отказалась норвежская компания DNV GL, которая должна была выдать сертификат, необходимый для начала работы.

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среда 13.01.2021 | 21:20
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