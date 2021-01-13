Финансовый рынок - Центробанк Польши сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Комитет по денежно-кредитной политике оставил ключевую ставку на уровне 0,10%, сообщил финансовый регулятор Польши. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

Банк заявил, что продолжит закупку государственных ценных бумаг и долговых ценных бумаг, гарантированных государством, на вторичном рынке, сроки и масштабы будут зависеть от рыночных условий.

НБП также заявил, что будет предлагать дисконтный кредит по векселям, направленным на рефинансирование кредитов, предоставленных предприятиям банками.

В банке добавили, что рост экономической активности может быть ограничен из-за повышенной неопределенности и более слабых настроений экономических агентов, чем до пандемии, что приведет к значительному замедлению роста инвестиций.

Ожидается, что отсутствие видимой и более прочной корректировки обменного курса злотого на экономический кризис от пандемии коронавируса и смягчение денежно-кредитной политики, введенной НБП, также замедлят восстановление экономики.

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