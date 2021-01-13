МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Банки
Финансовый рынок - Центробанк Польши сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
logo

Финансовый рынок - Центробанк Польши сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Банк заявил, что продолжит закупку государственных ценных бумаг и долговых ценных бумаг
Главный финансовый регулятор Польши сохранил основную процентную ставку на прежнем уровне и заявил, что темпы восстановления экономики в этом году после пандемии коронавируса остаются неопределенными.

Комитет по денежно-кредитной политике оставил ключевую ставку на уровне 0,10%, сообщил финансовый регулятор Польши. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

Банк заявил, что продолжит закупку государственных ценных бумаг и долговых ценных бумаг, гарантированных государством, на вторичном рынке, сроки и масштабы будут зависеть от рыночных условий.

НБП также заявил, что будет предлагать дисконтный кредит по векселям, направленным на рефинансирование кредитов, предоставленных предприятиям банками.

В банке добавили, что рост экономической активности может быть ограничен из-за повышенной неопределенности и более слабых настроений экономических агентов, чем до пандемии, что приведет к значительному замедлению роста инвестиций.

Ожидается, что отсутствие видимой и более прочной корректировки обменного курса злотого на экономический кризис от пандемии коронавируса и смягчение денежно-кредитной политики, введенной НБП, также замедлят восстановление экономики.

Читайте также: Goldman Sachs дал прогнозы по доллару

среда 13.01.2021 | 16:31
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • В декабре индекс цен на сырьевые товары вырос на 1,8%
    Форекс - В декабре стоимость сырья в Новой Зеландии выросла

    В декабре цены на сырьевые товары Новой Зеландии выросли из-за более высоких мировых затрат на доставку, согласно данным банка ANZ.В декабре индекс цен на сырьевые

    среда, 13.01.2021 | 08:59
    Новая Зеландия
  • Китайская экономика хорошо восстановилась, и поэтому правительство возобновило структурную реформу
    Финансовый рынок - КНР ожидает кредитный кризис

    ​Пекин может спровоцировать кредитный кризис в стране, поскольку он возвращается к своей финансовой политике по сокращению долгов после того, как пережил худшие

    понедельник, 11.01.2021 | 11:32
    Китай
  • Введение жестких карантинных ограничений негативно отразится на экономике Великобритании
    В Великобритании вводится локдаун

    В понедельник ​премьер-министр Великобритании сообщил о введении очередного локдауна в Объединенном Королевстве на срок до одного месяца. Шотландия также

    вторник, 05.01.2021 | 14:17
    Великобритания
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok