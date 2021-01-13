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Финансовый рынок - Минфин РФ планирует возобновить закупку иностранной валюты
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Финансовый рынок - Минфин РФ планирует возобновить закупку иностранной валюты

В январе ожидается, дополнительный доход от продаж нефти и газа в размере примерно 73,5 млрд рублей
​Российский Минфин планирует начать скупку иностранной валюты с 15 января. В период до 4 февраля планируются потратить 106,3 млрд рублей. Данные сведения опубликованы на сайте ведомства.

Подобные действия значительно увеличивают спрос на иностранную валюту и, соответственно, ослабляют рубль. В последний раз такая закупка производилась десять месяцев тому, после чего для поддержания курса продавал валюту. В целом, объем продаж составил 947 млрд в рублевом эквиваленте.

В январе ожидается, дополнительный доход от продаж нефти и газа в размере примерно 73,5 млрд рублей. Предпосылки для него возникнут из-за превышения фактического размера цены над базовым уровнем. Ранее данный показатель составил 32,7 млрд рублей, что позволило возобновить закупки.

По правилам, Минфин закупает иностранную валюту в том случае, если российская нефть марки Urals стоит дороже, чем это предусмотрено в федеральном бюджете. Продается валюта в том случае, если нефть стоит меньше. Стоимость Brent сегодня превысила 57 долларов за баррель.

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среда 13.01.2021 | 15:19
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