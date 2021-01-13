Финансовый рынок - Минюст РФ хочет получить доступ к финансовым операциям граждан

Минюст разработал законопроект, который предусматривает внесение поправок в текущее законодательство о банках и банковской финансовой деятельности. Согласно данному документу, данное ведомство нужно будет внести в перечень организаций с правом получать сведения, которые являются банковской тайной. Эта информация была подтверждена в министерстве.

Данный законопроект должен будет значительно усовершенствовать надзор государства за финансовой деятельностью НКО. При этом не уточняется, о каких именно организациях идет речь. В то же, время принятие документа не будет иметь никаких финансовых или иных последствий для тех НКО, которые работают согласно законодательству.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ подготовил специальный пакет поправок, который существенно расширит доступ ФНС к данным о банковских операциях клиентов финансовых учреждений. В свою очередь, ФНС будет предоставлять регулятору сведения, которые в настоящее время охраняются налоговой тайной.

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