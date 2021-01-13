Экономика Еврозоны будет демонстрировать спад

Эксперты банков JP Morgan и UBS Group ухудшили свои прогнозы ввиду новых коронавирусных ограничений. К спаду могут привести задержки с вакцинацией и сбои в торговле из-за Brexit. Многие экономисты призывают готовиться к тому, что экономика Еврооны может сократиться примерно на 4% в первые три месяца текущего года.

Ранее прогнозировался рост на 1,3%. Ожидается, что власти стран будут помогать своим экономикам и всячески стимулировать спрос. Глава ЕЦБ К. Лагард предложила сделать вечным фонд по восстановлению экономики Евросоюза. Размер данного фонда может составлять примерно 750 млн евро. В самом начале фонд планировалось использовать в качестве временного инструмента, который должен помочь странам ЕС выйти из кризиса с наименьшими потерями.

Сегодня во многих государствах действуют серьезные ограничения, связанные с работой бизнеса. Это наносит большой ущерб благосостоянию многих граждан.

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