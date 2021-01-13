МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Банки
Экономика Еврозоны будет демонстрировать спад
logo

Экономика Еврозоны будет демонстрировать спад

Ранее прогнозировался рост на 1,3%
​Экономика Еврозоны в очередной раз будет демонстрировать сокращение, о чем говорит Bloomberg ссылаясь на аналитиков.

Эксперты банков JP Morgan и UBS Group ухудшили свои прогнозы ввиду новых коронавирусных ограничений. К спаду могут привести задержки с вакцинацией и сбои в торговле из-за Brexit. Многие экономисты призывают готовиться к тому, что экономика Еврооны может сократиться примерно на 4% в первые три месяца текущего года.

Ранее прогнозировался рост на 1,3%. Ожидается, что власти стран будут помогать своим экономикам и всячески стимулировать спрос. Глава ЕЦБ К. Лагард предложила сделать вечным фонд по восстановлению экономики Евросоюза. Размер данного фонда может составлять примерно 750 млн евро. В самом начале фонд планировалось использовать в качестве временного инструмента, который должен помочь странам ЕС выйти из кризиса с наименьшими потерями.

Сегодня во многих государствах действуют серьезные ограничения, связанные с работой бизнеса. Это наносит большой ущерб благосостоянию многих граждан.

Читайте также: Экономика Еврозоны будет демонстрировать спад

среда 13.01.2021 | 11:51
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • В декабре индекс цен на сырьевые товары вырос на 1,8%
    Форекс - В декабре стоимость сырья в Новой Зеландии выросла

    В декабре цены на сырьевые товары Новой Зеландии выросли из-за более высоких мировых затрат на доставку, согласно данным банка ANZ.В декабре индекс цен на сырьевые

    среда, 13.01.2021 | 08:59
    Новая Зеландия
  • Китайская экономика хорошо восстановилась, и поэтому правительство возобновило структурную реформу
    Финансовый рынок - КНР ожидает кредитный кризис

    ​Пекин может спровоцировать кредитный кризис в стране, поскольку он возвращается к своей финансовой политике по сокращению долгов после того, как пережил худшие

    понедельник, 11.01.2021 | 11:32
    Китай
  • Введение жестких карантинных ограничений негативно отразится на экономике Великобритании
    В Великобритании вводится локдаун

    В понедельник ​премьер-министр Великобритании сообщил о введении очередного локдауна в Объединенном Королевстве на срок до одного месяца. Шотландия также

    вторник, 05.01.2021 | 14:17
    Великобритания
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok