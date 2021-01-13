Власти Китая хотят национализировать Alibaba и Ant Group

Он уже более двух месяцев не появлялся на публике. По мнению властей, нужно усилить антимонопольную работу и поэтому нужно заполучить данные предприятия. Офис следственных органов был открыт в штаб-квартире Alibaba еще в ноябре прошлого года. Помимо Alibaba они интересуются деятельностью таких компаний как Tencent и Meituan.

Джек Ма пропал из поля зрения публики после своей критики деятельности китайских государственных банков и экономических регуляторов. В ноябре 2020 года власти потребовали от миллиардера прекратить процедуру IPO компании Ant Group, которая является финансовым подразделением Alibaba Group. В ходе данного конфликта финансовое состояние Джека Ма сократилось на 12 миллиардов долларов.

В январе Джек Ма покинул состав жюри собственного шоу Africa s Business Heroes. Сейчас есть предположение, что он скрывается в штаб-квартире онлайн-ритейлера в городе Ханчжоу.

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