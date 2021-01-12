Финансовый рынок - Крупнейшие американские банки приостановили финансирование американских политиков

Такое решение было заявлено после штурма Капитолия сторонниками Д. Трампа. Которые не признают итогов прошедших выборов. Победу на них одержал Джо Байден, кандидат от демократов.

Обычно деньги выделялись специальным структурам — комитетам политического действия. Они представляли собой специальные фонды, которые были освобождены от налогов и финансировали кандидатов на выборах различных уровней. Создавать такие фонды могут как коммерческие, так и не коммерческие структуры. Фонды ограничены по размеру взносов в течение года либо одной кампании. Однако можно неограниченно финансировать отдельные расходы и потребности кандидатов, к примеру, рекламные кампании.

Представители JP Morgan Chase заявили о том, что перечисления из собственного фонда приостановлены минимум на полгода для любых политиков. Аналогичные меры принял Citigroup до 30 марта.

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