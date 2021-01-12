Финансовый рынок - В цифровом рубле не видят никакого смысла

Отмечается наличие ряда зарубежных примеров, где в процессе внедрения цифровой валюты всегда имелся какой-либо повод. К примеру, в Швеции причина заключается в сокращении оборота наличных денег, а в Китае — поддержка зарубежной диаспоры и также вытеснение наличных электронными платежами.

Многие эксперты не уверены в преимуществах цифрового рубля, поскольку оценить возможность платить в условиях отсутствия интернета сможет небольшая аудитория. Это связано с тем, что в России очень мало регионов, где плохо работает мобильная связь и мобильный интернет. Также есть опасение, что цифровой рубль может серьезно угрожать банковскому сектору в вопросе ликвидности и устойчивости банков.

Многие банки не видят серьезных преимуществ и согласны только на модель сотрудничества, которая предусматривает владение цифровыми кошельками ими самими, что негативно отразился на безопасности.

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