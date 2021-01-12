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Финансовый рынок - Некоторые банки начали отказывать Трампу в своих услугах
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Финансовый рынок - Некоторые банки начали отказывать Трампу в своих услугах

Д. Трамп задолжал более 300 млн долларов Deutsche Bank
​Многие зарубежные банки, включая Deutsche Bank и Signature Bank, начали отказываться от ведения дел с Д. Трампом и его бизнесом. Это связано с событиями 6 января, когда сторонники Трампа начали штурмовать Капитолий в Вашингтоне. Эти события привели к гибели пятерых человек и массовым столкновениям.

Д. Трамп задолжал более 300 млн долларов Deutsche Bank, который являлся его главным кредитором в течение 20 лет. По словам представителей банка, президенту США даже готовы простить долг для того чтобы прекратить сотрудничество. Signature Bank  также перестанет вести дела с Трампом. Ранее он финансировал строительство принадлежащего Трампу поля для гольфа.

Банк заявил о том, что призвал главу государства уйти с руководящего поста главы государства и отказался признавать результаты выборов, которые состоялись в ноябре. В целом, многие аналитики отмечают, что после штурма Капитолия и блокировки аккаунтов Трампа и его сторонников, бизнес президента может столкнуться с серьезными проблемами в самое ближайшее время.

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вторник 12.01.2021 | 21:50
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