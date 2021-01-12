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Финансовый рынок - Белоруссия увеличила объемы директивного кредитования
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Финансовый рынок - Белоруссия увеличила объемы директивного кредитования

Директивными являются кредиты, которые предоставляются предприятиям на льготных условиях
​Объемы директивного кредитования Белоруссии в 2020 году составили 2,4 млрд белорусских рублей, хотя ранее аналитики предполагали, что данный показатель не превысит 740 миллионов. 

Об этом сообщается в постановлении властей республики, которое было опубликовано в национальном правовом портале Белоруссии.

Директивными являются кредиты, которые предоставляются предприятиям на льготных условиях. Также такое кредитование предоставляется отдельно отрасли экономики или населению. Такие займы часто считаются признаком того, что экономики функционирует неэффективно, поскольку властям приходится искусственно поддерживать убыточные предприятия, которые не приносят прибыль.

В прошлом году из общей суммы на кредиты для машиностроительной отрасли было потрачено 1,85 млрд рублей, а еще примерно 500 млн было направлено сельскому хозяйству. По состоянию на 1 декабря 2020 года размер госдолга Белоруссии достиг отметки 22,8 млрд долларов, что составляет 36,2% ВВП. Большая часть заимствований направляется на погашение и реструктуризацию уже имеющейся задолженности.

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вторник 12.01.2021 | 21:11
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