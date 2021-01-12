Фондовый рынок - Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 12 января

FTC заявила, что потребует от Zoom "внедрения надежной программы информационной безопасности", а также "запрета на предоставление ложных сведений о конфиденциальности и безопасности".

Бумаги Cantel Medical выросли на 0,94% после того, как она согласилась слиться со Steris STE в рамках сделки стоимостью 4,66 миллиарда долларов, которая объединяет двух крупных поставщиков продуктов для профилактики инфекций.

Акции SolarWind выросли на 1,27% после того, как был обнаружен источник вируса, который использовался в недавней кибератаки на компанию и ее клиентов, включая федеральные правительственные учреждения.

Ценные бумаги Intel подорожали на 0,6% после того, как производитель микросхем заявил, что планирует привлечь Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. для производства дискретных графических чипов второго поколения для своих персональных компьютеров, чтобы противостоять росту Nvidia, сообщает Reuters.

Акции Albertsons выросли на 0,6% после того, как они опубликовали более высокую, чем ожидалось, прибыль за третий квартал и улучшили годовой прогноз прибыли, поскольку цифровые продажи и продажи, вызванные пандемией, увеличили прибыль и прибыль продуктового ритейлера.

Акции Shake Shack поднялись на 2,22% после того, как прогноз продаж сети бургеров в четвертом квартале превзошел ожидания Уолл-стрит.

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