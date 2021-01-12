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Фондовый рынок - Акции Facebook и Twitter упали в стоимости
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Фондовый рынок - Акции Facebook и Twitter упали в стоимости

Ранее Twitter навечно заблокировал аккаунт Д. Трампа
​Объем капитализации Facebook и Twitter упал на 44 млрд долларов из-за блокировки аккаунтов американского президента Д. Трампа. О спаде свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Так, согласно биржевой информации, стоимость Facebook упала на 41 млрд долларов, а Twitter подешевел на три миллиарда. Стоимость ценных бумаг Facebook снизилась на 5,3%, а акции Twitter потеряли в цене 7,74% стоимости. 

Ранее Twitter навечно заблокировал аккаунт Д. Трампа в связи с тем, что его посты воспринимаются как подстрекательство к насилию. Помимо этого, администрация соцсети потребовала удаления сообщения о том, что голоса 75 млн проголосовавших за него американцев будут иметь большой вес довольно долгое время.

Д. Трамп часто пользовался собственным аккаунтов, на который были подписаны почти 89 млн человек. Руководство компании Twitter пообещало полностью заблокировать любой аккаунт, который предоставит бывшему президенту США право выражать свои мысли.Ранее в Конгрессе США был рассмотрен документ, который предусматривает проведение импичмента.

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