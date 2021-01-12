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Фондовый рынок - Акции EMEA торгуются около рекордных максимумов
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Фондовый рынок - Акции EMEA торгуются около рекордных максимумов

Российские акции достигли максимального показателя
​Во вторник валюты Европы, Ближнего Востока и Африки оправились от недавних потерь, в то время как акции emerging markets торговались около рекордных показателей, поскольку возросшая ликвидность и низкие ставки по кредитам создали благоприятную среду для их роста.

Скачок доходности в США — на ожиданиях увеличения выпуска долговых обязательств в стране — подтолкнул доллар вверх и увеличил отток капитала с развивающихся рынков, особенно из валют и облигаций.

Сохранение растущего курса доллара и высокая доходность в конечном итоге может иметь негативные последствия для развивающихся рынков. Инвесторы также начали оценивать возможное повышение процентной ставки в США уже к концу 2022 года.

Турецкая лира выросла на 0,4% по отношению к доллару. Ранд ЮАР вырос на 0,3% после падения почти на 7% за последние шесть сессий.

Особенно пострадал ранд после обнаружения в стране нового штамма коронавируса. Резкое повышение уровня заражения в регионе EMEA также оказало давление на валюты в связи с перспективой новых экономических потрясений.

"Резкий рост бюджета и торгового дефицита означает, что все больше долларов печатается и перемещается за границу. После того, как избранный президент Джо Байден пообещал предоставить больше финансовых стимулов, государственный долг может увеличится, доллар, вероятно, останется ниже процентных ставок", - написал Хараламбос Писсурос, старший аналитик рынка JFD Group.

Ожидается, что возможное восстановление экономики в этом году, обусловленное программой вакцинации и продолжением стимулирующих мер, также приведет к притоку капитала на развивающиеся рынки.

На этом ожидании акции продолжили расти, при этом индикатор emerging markets MSCI держится максимального уровня понедельника.

Большинство рынков EMEA выросли, при этом турецкие акции поднялись на 0,7%, почти до рекордного уровня. Российские акции достигли максимального показателя. Акции большинства стран Центральной Европы выросли, в то время как региональные валюты выросли по отношению к евро.

Ангола добилась трехлетнего освобождения от выплат по китайским заимствованиям и рассчитывает получить более 700 миллионов долларов в виде следующего транша финансирования Международного валютного фонда в ближайшие дни, сообщил в понедельник ее министр финансов.

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вторник 12.01.2021 | 11:41
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