Курс доллара - Американская валюта стабильна к евро и иене

Рост доходности государственных бумаг Соединенных Штатов положительно влияет на укрепление национальной валюты — чем больше доходность, тем выше спрос на американский доллар.

На прошедшей неделе процентные ставки по десятилетним гособлигациям US Treasuries выросли на 1% поскольку инвесторы проявляли интерес к риску на фоне обещаний Джо Байдена поддержать финансовую систему страны в условиях кризиса вызванного пандемией коронавируса, новыми, более масштабными, стимулами.

В долгосрочных ожиданиях аналитиков курс американской валюты будет снижаться, так как новые меры поддержки экономики США приведут к еще большему дефициту бюджета, что негативно отразиться на стоимости доллара, сообщает Trading Economics.

Индикатор ICE вырос на 0,1%, при этом WSJ Dollar Index снизился на 0,1%.

Единая европейская валюта торгуется относительно доллара США на уровне $1,2152.

Доллар США относительно японской иены торгуется на уровне ¥104,22 иены.

Великобританский фунт вырос 0,2% относительно доллара США.

Австралийский доллар вырос в паре с американским долларом на 0,16%.

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