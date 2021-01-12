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Курс доллара - Американская валюта стабильна к евро и иене
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Курс доллара - Американская валюта стабильна к евро и иене

Единая европейская валюта торгуется относительно доллара США на уровне $1,2152
​В понедельник в ходе торговой сессии американский доллар демонстрирует стабильность в отношении европейской и японской валют. При этом, аналитики прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара, но предупреждают, что ее временный рост может продлиться если процентные ставки US Treasuries будут и дальше повышаться, сообщает MarketWatch.

Рост доходности государственных бумаг Соединенных Штатов положительно влияет на укрепление национальной валюты — чем больше доходность, тем выше спрос на американский доллар. 

На прошедшей неделе процентные ставки по десятилетним гособлигациям US Treasuries выросли на 1% поскольку инвесторы проявляли интерес к риску на фоне обещаний Джо Байдена поддержать финансовую систему страны в условиях кризиса вызванного пандемией коронавируса, новыми, более масштабными, стимулами. 

В долгосрочных ожиданиях аналитиков курс американской валюты будет снижаться, так как новые меры поддержки экономики США приведут к еще большему дефициту бюджета, что негативно отразиться на стоимости доллара, сообщает Trading Economics.

Индикатор ICE вырос на 0,1%, при этом WSJ Dollar Index снизился на 0,1%.

Единая европейская валюта торгуется относительно доллара США на уровне $1,2152. 

Доллар США относительно японской иены торгуется на уровне ¥104,22 иены. 

Великобританский фунт вырос 0,2% относительно доллара США. 

Австралийский доллар вырос в паре с американским долларом на 0,16%.

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