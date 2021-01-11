Финансовый рынок - Китай сможет штрафовать зарубежные компании

Таким образом, суды получили возможность выносить различные приговоры, согласно которым китайским компаниям и гражданам можно не соблюдать наложенные на них иностранные ограничения. Также у них будет возможность работать с иностранными компаниями и решать спорные вопросы через китайские суды. Это может понадобиться в случае взыскания компенсации за причиненный ущерб.

В новых правилах не упоминаются США, однако Китай уже давно осуждает международное применение американского законодательства в виде различных санкций и ограничений ведения торговли.

Администрация Д. Трампа несколько месяцев ограничивала деятельность китайских компаний и ограничивала их доступ на рынок США. В ответ на это Китай сообщил о создании собственного санкционного списка, однако пока что не сообщалось о людях, которые туда были внесены.

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