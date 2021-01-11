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Финансовый рынок - Американские власти поддержали бизнес одним долларом
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Финансовый рынок - Американские власти поддержали бизнес одним долларом

Такой результат многие называют яркой иллюстрацией того к чему могут привести поспешно принятые реформы
​Некоторые американские компании и индивидуальные предприниматели получили в качестве финансовой помощи от государства по одному доллару. Данные выплаты осуществлялись в рамках субсидирования зарплат.

Такие выплаты многие посчитали шуткой. Напомним, что на протяжении четырех месяцев государством было выделено 523 млрд долларов в виде кредитов для примерно пяти миллионов различных компаний. Некоторые граждане получили чуть большие суммы, в пределах тридцати долларов.

Такой результат многие называют яркой иллюстрацией того к чему могут привести поспешно принятые реформы. Ранее в Конгрессе смогли достичь договоренности касательно нового пакета финансовой помощи для экономики. Данные меры крайне необходимы США в условиях пандемии. Ожидается, что новый пакет стимулирования различных сфер экономики будет размером примерно в 9000 млрд долларов США.

Власти хотят поддержать, в частности, малый бизнес, который больше всего пострадал от введенных ограничений. Планируются так называемые субсидии, которые позволят продержаться до конца пандемии, однако в отдельных случаях возникают довольно курьезные ситуации.

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понедельник 11.01.2021 | 19:04
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