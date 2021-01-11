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Финансовый рынок - Китайские власти будут требовать от технологических компаний кредитные сведения их клиентов
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Финансовый рынок - Китайские власти будут требовать от технологических компаний кредитные сведения их клиентов

Крупные компании, такие как Ant Group и Tencent не согласны с данной инициативой, а Народный банк Китая пока что никак не комментировал данную информацию.
​Китайские власти обяжут большинство технологических компаний предоставлять сведения касательно выданных своим клиентам кредитах. 

Такого рода меры необходимы для того чтобы предотвратить большого количества заимствований и случаев мошенничества.Сведения касательно объемов заемных средств будут предоставляться государственным кредитным агентствам. 

Крупные компании, такие как Ant Group и Tencent не согласны с данной инициативой, а Народный банк Китая пока что никак не комментировал данную информацию.

За последние несколько месяцев власти КНР существенно усилили контроль за финансовой сферой страны. Ранее были оштрафованы три платформы для ведения электронной торговли. Причиной штрафа стало ненадлежащее ценовое поведение в период распродаж. 

Также неоднократно штрафовались такие компании как Alibaba и Tencent за нарушения правил информирования касательно проведения сделок. Помимо этого, было начато расследование в связи с подозрением в том, что Alibaba нарушила антимонопольное законодательство.

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понедельник 11.01.2021 | 18:28
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