Представитель Eli Lilly заявил, что их препарат замедлил воздействие дегенеративного заболевания головного мозга в ходе клинических испытаний на средней стадии.

Бумаги Twitter резко упали на 7,19% на фоне того, что был заблокирован аккаунт Дональда Трампа за призыв к насилию.

Твиттер объявил о своем решении поздно вечером в пятницу, сославшись на опасения, что аккаунты президента могут быть использованы для разжигания насилия после того, как он якобы поднял толпу, которая штурмовала Капитолий на прошлой неделе и привела к гибели как минимум пяти человек, включая полицейского.

Акции компании NIO, зарегистрированные в США, выросли на 10,74% после того, как китайский производитель электромобилей представил свой первый седан, полностью электрический ET7.

Цена на ET7 от NIO будет начинаться с 448 000 юаней (69 100 долларов США), по сравнению с 265 740 юанями для Tesla Model 3 базовой комплектации, построенной в Китае. В прошлом году Tesla продала 120 000 автомобилей Model 3 в Китае.

Ценные бумаги Boeing обвалились на 3,82% на фоне того, как пассажирский Boeing 737-500 потерпел крушение в субботу в море у побережья Индонезии.

Акции Lululemon упали на 2,45% после того, как ритейлер обновил свой прогноз по прибыли и доходам на четвертый квартал перед конференцией ключевых инвесторов.

Читайте также: Фондовый рынок - Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 11 января