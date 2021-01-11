МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Ценные бумаги
Фондовый рынок - Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 11 января
logo

Фондовый рынок - Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 11 января

Бумаги Twitter резко упали на 7,19% на фоне того, что был заблокирован аккаунт Дональда Трампа за призыв к насилию
В понедельник на премаркете фондовой Уолл-стрит акции компании Eli Lilly выросли на 14,27% после того, как производитель лекарств сообщил, что его лечение болезни Альцгеймера дало многообещающие результаты.

Представитель Eli Lilly заявил, что их препарат замедлил воздействие дегенеративного заболевания головного мозга в ходе клинических испытаний на средней стадии.

Бумаги Twitter резко упали на 7,19% на фоне того, что был заблокирован аккаунт Дональда Трампа за призыв к насилию.

Твиттер объявил о своем решении поздно вечером в пятницу, сославшись на опасения, что аккаунты президента могут быть использованы для разжигания насилия после того, как он якобы поднял толпу, которая штурмовала Капитолий на прошлой неделе и привела к гибели как минимум пяти человек, включая полицейского.

Акции компании NIO, зарегистрированные в США, выросли на 10,74% после того, как китайский производитель электромобилей представил свой первый седан, полностью электрический ET7.

Цена на ET7 от NIO будет начинаться с 448 000 юаней (69 100 долларов США), по сравнению с 265 740 юанями для Tesla Model 3 базовой комплектации, построенной в Китае. В прошлом году Tesla продала 120 000 автомобилей Model 3 в Китае.

Ценные бумаги Boeing обвалились на 3,82% на фоне того, как пассажирский Boeing 737-500 потерпел крушение в субботу в море у побережья Индонезии.

Акции Lululemon упали на 2,45% после того, как ритейлер обновил свой прогноз по прибыли и доходам на четвертый квартал перед конференцией ключевых инвесторов.



Читайте также: Фондовый рынок - Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 11 января

понедельник 11.01.2021 | 16:26
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Китайская экономика хорошо восстановилась, и поэтому правительство возобновило структурную реформу
    Финансовый рынок - КНР ожидает кредитный кризис

    ​Пекин может спровоцировать кредитный кризис в стране, поскольку он возвращается к своей финансовой политике по сокращению долгов после того, как пережил худшие

    понедельник, 11.01.2021 | 11:32
    Китай
  • Введение жестких карантинных ограничений негативно отразится на экономике Великобритании
    В Великобритании вводится локдаун

    В понедельник ​премьер-министр Великобритании сообщил о введении очередного локдауна в Объединенном Королевстве на срок до одного месяца. Шотландия также

    вторник, 05.01.2021 | 14:17
    Великобритания
  • Ожидается, что Китай станет страной с единственной крупной экономикой, которая вырастет в 2020 году
    КНР скорректировала данные по ВВП на 2019 год

    ​В среду Китайская Республика снизила свой экономический рост на 2019 год, который должен обеспечить низкую базу для расчета роста на текущий год.Национальное бюро

    среда, 30.12.2020 | 09:07
    Китай
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok