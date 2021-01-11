Финансовый рынок - В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными

В целом, ограничительных мер стало больше, а сферы, в которых они ввелись свидетельствуют о повышенном внимании к ним со стороны государства. Теперь сведения о снятой сумме, которая превышает 600 тысяч рублей будут переданы в Росфинмониторинг. Под контроль попадут переводы сумм боле 100 тысяч рублей.

Вместе с усилениями вводятся и определенные послабления. Отменятся обязательный контроль за переводами средств за границу на счет или вклад, который был открыт на анонимного владельца. Не будут контролироваться средства, полученные по договору лизинга.

Вместе с тем, суммы более 600 тысяч рублей также попадут под мониторинг. Если доходы от депозита распределяются на два или три налоговых периода, то можно снизить налоги либо и вовсе их избежать. Налогом, как стало известно, будут облагаться проценты по депозитам, а не сами вклады.

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