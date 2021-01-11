МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Валюта
Финансовый рынок - В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными
logo

Финансовый рынок - В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными

Вместе с усилениями вводятся и определенные послабления
​С 10 января на территории Российской Федерации стали действовать новые правила, которые подразумевают усиление контроля за всеми операциями с использованием наличных средств.

В целом, ограничительных мер стало больше, а сферы, в которых они ввелись свидетельствуют о повышенном внимании к ним со стороны государства. Теперь сведения о снятой сумме, которая превышает 600 тысяч рублей будут переданы в Росфинмониторинг. Под контроль попадут переводы сумм боле 100 тысяч рублей.

Вместе с усилениями вводятся и определенные послабления. Отменятся обязательный контроль за переводами средств за границу на счет или вклад, который был открыт на анонимного владельца. Не будут контролироваться средства, полученные по договору лизинга. 

Вместе с тем, суммы более 600 тысяч рублей также попадут под мониторинг. Если доходы от депозита распределяются на два или три налоговых периода, то можно снизить налоги либо и вовсе их избежать. Налогом, как стало известно, будут облагаться проценты по депозитам, а не сами вклады.

Читайте также: Курс валют - Американский доллар вырос относительно мировых валют

понедельник 11.01.2021 | 11:37
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Китайская экономика хорошо восстановилась, и поэтому правительство возобновило структурную реформу
    Финансовый рынок - КНР ожидает кредитный кризис

    ​Пекин может спровоцировать кредитный кризис в стране, поскольку он возвращается к своей финансовой политике по сокращению долгов после того, как пережил худшие

    понедельник, 11.01.2021 | 11:32
    Китай
  • Введение жестких карантинных ограничений негативно отразится на экономике Великобритании
    В Великобритании вводится локдаун

    В понедельник ​премьер-министр Великобритании сообщил о введении очередного локдауна в Объединенном Королевстве на срок до одного месяца. Шотландия также

    вторник, 05.01.2021 | 14:17
    Великобритания
  • Ожидается, что Китай станет страной с единственной крупной экономикой, которая вырастет в 2020 году
    КНР скорректировала данные по ВВП на 2019 год

    ​В среду Китайская Республика снизила свой экономический рост на 2019 год, который должен обеспечить низкую базу для расчета роста на текущий год.Национальное бюро

    среда, 30.12.2020 | 09:07
    Китай
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok