Финансовый рынок - SEC оштрафовал Deutsche Bank

В рамках решения, согласованного с SEC и Минюстом, крупнейший финансовый регулятор германии заплатит более $120 млн штрафов, в том числе более $43 млн для урегулирования сборов SEC, сообщил банк.

Согласно распоряжению SEC, Deutsche Bank привлекал иностранных должностных лиц, их родственников для получения конфиденциальной информации как минимум с 2009 по 2016 год, направляя им около $7 млн в качестве взяток или платежей за несанкционированные услуги.

Сотрудники банка якобы фальсифицировали счета-фактуры и документацию, а также зарегистрировали эти платежи как законные коммерческие расходы.

Члены высшего руководства и члены правления Deutsche, знали о недостаточном контроле бухгалтерского учета, который позволял давать взятки и не принимали мер по устранению недостатков до 2016 года.

В своем заявлении представитель Deutsche Bank Дэн Хантер сказал, что компания берет на себя ответственность за эти прошлые действия и предприняла "существенные корректирующие действия", включая инвестиции, направленные на технологии для соблюдения требований по борьбе с финансовыми преступлениями.

Deutsche Bank и раньше подвергался тщательной проверке со стороны регулирующих органов. В июле Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал банк на $150 млн за неспособность должным образом отслеживать незаконную финансовую деятельность.

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