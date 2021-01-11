МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Банки
Финансовый рынок - SEC оштрафовал Deutsche Bank
logo

Финансовый рынок - SEC оштрафовал Deutsche Bank

Deutsche Bank и раньше подвергался тщательной проверке со стороны регулирующих органов
​В пятницу SEC объявила о предъявленных Deutsche Bank AG обвинениям в нарушении Закона о коррупции за рубежом, которые привели к выплате взяток и другим несанкционированным переводам зарубежным должностным лицам на сумму около $7 млн.

В рамках решения, согласованного с SEC и Минюстом, крупнейший финансовый регулятор германии заплатит более $120 млн штрафов, в том числе более $43 млн для урегулирования сборов SEC, сообщил банк.

Согласно распоряжению SEC, Deutsche Bank привлекал иностранных должностных лиц, их родственников для получения конфиденциальной информации как минимум с 2009 по 2016 год, направляя им около $7 млн в качестве взяток или платежей за несанкционированные услуги.

Сотрудники банка якобы фальсифицировали счета-фактуры и документацию, а также зарегистрировали эти платежи как законные коммерческие расходы.

Члены высшего руководства и члены правления Deutsche, знали о недостаточном контроле бухгалтерского учета, который позволял давать взятки и не принимали мер по устранению недостатков до 2016 года.

В своем заявлении представитель Deutsche Bank Дэн Хантер сказал, что компания берет на себя ответственность за эти прошлые действия и предприняла "существенные корректирующие действия", включая инвестиции, направленные на технологии для соблюдения требований по борьбе с финансовыми преступлениями.

Deutsche Bank и раньше подвергался тщательной проверке со стороны регулирующих органов. В июле Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал банк на $150 млн за неспособность должным образом отслеживать незаконную финансовую деятельность.



Читайте также: Немецкие домохозяйства сэкономили рекордную сумму в период пандемии

понедельник 11.01.2021 | 10:31
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Китайская экономика хорошо восстановилась, и поэтому правительство возобновило структурную реформу
    Финансовый рынок - КНР ожидает кредитный кризис

    ​Пекин может спровоцировать кредитный кризис в стране, поскольку он возвращается к своей финансовой политике по сокращению долгов после того, как пережил худшие

    понедельник, 11.01.2021 | 11:32
    Китай
  • Введение жестких карантинных ограничений негативно отразится на экономике Великобритании
    В Великобритании вводится локдаун

    В понедельник ​премьер-министр Великобритании сообщил о введении очередного локдауна в Объединенном Королевстве на срок до одного месяца. Шотландия также

    вторник, 05.01.2021 | 14:17
    Великобритания
  • Ожидается, что Китай станет страной с единственной крупной экономикой, которая вырастет в 2020 году
    КНР скорректировала данные по ВВП на 2019 год

    ​В среду Китайская Республика снизила свой экономический рост на 2019 год, который должен обеспечить низкую базу для расчета роста на текущий год.Национальное бюро

    среда, 30.12.2020 | 09:07
    Китай
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok