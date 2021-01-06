Финансовый рынок - Налоговую амнистию в РФ сочли опасной

По словам главы Ассоциации российских банков Г. Тосуняна, банки полностью поддерживают данную инициативу, но при условии погашения существующих задолженностей партией. Авторы инициативы должны будут выделить деньги из собственных средств либо предусмотреть определенную сумму из государственного бюджета, если будет такая возможность. В противном случае, все заявления по этому поводу будут обычным популизмом.

По словам Тосуняна, АРБ учредила собственный институт финансового омбудсмена, который оказывает финансовую поддержку гражданам. Сюда обращаются те люди, которые испытывают трудности с выплатой кредитов и финансовые учреждения ищут способы помочь с выплатой. В то же время, принуждать банки к амнистии нельзя.

Некоторые политики назвали идею амнистии опасной и практически невозможной, поскольку могут возникнуть сложности в налогообложении после того как амнистия будет проведена.

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