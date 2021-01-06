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Финансовый рынок - Налоговую амнистию в РФ сочли опасной
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Финансовый рынок - Налоговую амнистию в РФ сочли опасной

АРБ учредила собственный институт финансового омбудсмена, который оказывает финансовую поддержку гражданам
​Банки намерены поддержать кредитную амнистию в России только при условии того, что долги граждан погасит Коммунистическая партия России, которая инициировала рассмотрение данного вопроса.

По словам главы Ассоциации российских банков Г. Тосуняна,  банки полностью поддерживают данную инициативу, но при условии погашения существующих задолженностей партией. Авторы инициативы должны будут выделить деньги из собственных средств либо предусмотреть определенную сумму из государственного бюджета, если будет такая возможность. В противном случае, все заявления по этому поводу будут обычным популизмом.

По словам Тосуняна, АРБ учредила собственный институт финансового омбудсмена, который оказывает финансовую поддержку гражданам. Сюда обращаются те люди, которые испытывают трудности с выплатой кредитов и финансовые учреждения ищут способы помочь с выплатой. В то же время, принуждать банки к амнистии нельзя. 

Некоторые политики назвали идею амнистии опасной и практически невозможной, поскольку могут возникнуть сложности в налогообложении после того как амнистия будет проведена.

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среда 06.01.2021 | 19:06
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