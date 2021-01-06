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Финансовый рынок - Всемирный банк прогнозирует спад стоимости нефти
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Финансовый рынок - Всемирный банк прогнозирует спад стоимости нефти

О таких ценах на нефть сообщается в докладе Всемирного банка
​Мировая стоимость нефти в 2021 году будет близка к уровню текущего года и будет составлять примерно 44 доллара за баррель. Как прогнозирует Всемирный банк, нефть вырастет в стоимости примерно до 50 долларов за баррель в 2022 году.

О таких ценах на нефть сообщается в докладе Всемирного банка.

Спрос на нефть снизился на 9% в 2020 году, что стало наибольшим зафиксированным спадом, вызванным пандемией коронавируса. Данный спад частично был компенсирован сокращением нефтедобычи, которая была утверждена странами ОПЕК+, а также ряом государств, не входящих в данную организацию.

Специалисты Всемирного банка стоимость сырой нефти в прошлом году была равна примерно 41 доллару за баррель, что на 34% меньше, чем в 2019 году. В докладе также говорится о том, что стоимость сельскохозяйственной продукции выросла на 4%. Этот рост был достигнут за счет практически полного отсутствия каких-либо предложений и высокого спроса на продукты питания. Небольшой рост сельхозпродукции эксперты прогнозируют на прежнем уровне с небольшим ростом в 2021 году.

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среда 06.01.2021 | 18:20
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