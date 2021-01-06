Фондовый рынок США - Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 6 января

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас повысил целевую стоимость акций на Tesla до 810 долларов, назвав производителя электромобилей "лучшим в отрасли".

Акции Alibaba упали на 1,46% после того, как компания заявила, что планирует привлечь не менее $5 млрд от продажи долларовых облигаций в этом месяце, сообщает Reuters.

Поступления от размещения могут достичь $8 млрд в зависимости от реакции инвесторов, сообщил Reuters один человек, близкий к этому вопросу. Скорее всего, компания направит полученные средства на общие корпоративные расходы.

Бумаги UnitedHealth снизились на 1,28% после того, как компания согласилась купить Change Healthcare в рамках сделки, которая оценивает компанию, занимающуюся технологиями здравоохранения, более чем в $13 млрд.

UnitedHealth заплатит $25,75 за акцию наличными, что на 41% больше, чем цена закрытия Change Healthcare во вторник в $18,24.

По заявлению компаний, сделка объединит Change Healthcare с подразделением OptumInsight UnitedHealth, чтобы создать программное обеспечение, технологии и другие услуги для отрасли здравоохранения.

Бумаги Shares of Change Healthcare выросли на 35,31% после того, как гигант медицинских технологий согласился на покупку UnitedHealth.

Акции Walgreens Boots Alliance подорожали на 1,51% после того, как компания согласилась продать свой бизнес медицинских товаров AmerisourceBergen за $6,5 млрд.

Walgreens заявила, что сделка с использованием большинства денежных средств позволит ей сосредоточиться на своем основном розничном фармацевтическом бизнесе, одновременно укрепляя и расширяя свое партнерство с AmerisourceBergen.

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