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Финансовый рынок - Всемирный банк ожидает роста украинской экономики
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Финансовый рынок - Всемирный банк ожидает роста украинской экономики

В этот период очень важно максимально сконцентрировать усилия и устранить существующие недостатки. мешающие росту
​Всемирный банк полагает, что украинская экономика увеличится на 3% в 2021 году. Специалисты банка полагают, что в этом году Украина будет демонстрировать умеренный рост. 

Есть мнение, что в этот период очень важно максимально сконцентрировать усилия и устранить существующие недостатки. мешающие росту.

Ситуация с восстановлением будет значительно усложнена ситуацией с пандемией коронавируса. Также в стране имеются довольно большие проблемы с обслуживанием государственного долга и неопределенность касательно частных инвестиций. Очень важно, отмечают эксперты, содействовать притоку капитала в страну, а также максимально уменьшить отток рабочей силы в наиболее производительных сферах экономики.

В дальнейшем рекомендуется ввести более быстрые процедуры банкротства и урегулирования долга для того чтобы обезопасить активы от возможных судебных разбирательств и осуществить переориентацию для новых целей.

В данном случае, сохранение независимости НБУ как регулятора будет иметь решающее значение.

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среда 06.01.2021 | 15:24
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