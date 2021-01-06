Финансовый рынок - Всемирный банк ожидает роста украинской экономики

Есть мнение, что в этот период очень важно максимально сконцентрировать усилия и устранить существующие недостатки. мешающие росту.

Ситуация с восстановлением будет значительно усложнена ситуацией с пандемией коронавируса. Также в стране имеются довольно большие проблемы с обслуживанием государственного долга и неопределенность касательно частных инвестиций. Очень важно, отмечают эксперты, содействовать притоку капитала в страну, а также максимально уменьшить отток рабочей силы в наиболее производительных сферах экономики.

В дальнейшем рекомендуется ввести более быстрые процедуры банкротства и урегулирования долга для того чтобы обезопасить активы от возможных судебных разбирательств и осуществить переориентацию для новых целей.

В данном случае, сохранение независимости НБУ как регулятора будет иметь решающее значение.

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