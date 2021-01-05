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В Китае проведут тестирование цифрового юаня
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В Китае проведут тестирование цифрового юаня

Победители специальной лотереи должны тратить полученные деньги в период с 7 по 17 января
​В китайском городе Шэньчжень намерены распределить посредством лотереи 100 тысяч конвертов с 200 цифровыми юанями (DCEP) в каждом. В целом, планируется протестировать юаней на сумму около $3 млн.

Победители специальной лотереи должны тратить полученные деньги в период с 7 по 17 января в более чем 10 тысячах магазинах, ресторанов и супермаркетах города. В октябре власти города уже проводили подобное тестирование и тогда заявки на  получение цифровых юаней подали почти 2 млн человек.

Подобный проект был проведен в другом китайском городе Сучжоу. Там данное мероприятие несколько отличалось, поскольку в тестах задействовались кошельки от шести крупнейших коммерческих банков страны. Также средства разрешалось потратить в китайском онлайн-ритейлере JD.com, была возможность осуществлять онлайн-переводы посредством касания смартфонами.

Китайские СМИ сообщают о том, что в ходе тестирования Сучжоу были обнаружены определенные ошибки и в новом тестировании данная версия программного обеспечения не будет использоваться.

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вторник 05.01.2021 | 22:20
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