МВФ дает прогнозы об экономическом росте ЕС

В МВФ полагают, что сроки восстановления экономики будут зависеть от ситуации вокруг коронавируса, а также от того насколько быстро будут разрабатываться и внедряться вакцины. Есть мнение экспертов, что экономике могут потребоваться дополнительные стимулы для более эффективного роста.

В обзоре МВФ говорится, что в том случае, если динамика заболеваемости коронавирусом никак не изменится в ближайшие несколько месяцев, то экономическая активность в еврозоне будет восстанавливаться более медленными темпами, чем ожидалось ранее. В связи с этим, нужна будет хорошая бюджетная поддержка, а многим государствам ЕС нужно будет изучить варианты того как улучшить текущие бюджетные нормы.

Пока что в МВФ сохраняют прогнозы для ВВП на 2020-2021 годы. По мнению экспертов фонда, экономика региона может вырасти на 5,2% в 2021 году.

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