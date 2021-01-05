МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
МВФ дает прогнозы об экономическом росте ЕС
logo

МВФ дает прогнозы об экономическом росте ЕС

В МВФ полагают, что сроки восстановления экономики будут зависеть от ситуации вокруг коронавируса
​МВФ прогнозирует, что Еврозона может столкнуться с более медленным, чем ожидалось восстановлением экономики в 2021 году. Это связано с тем, что ситуация с пандемией по-прежнему остается сложной.

В МВФ полагают, что сроки восстановления экономики будут зависеть от ситуации вокруг коронавируса, а также от того насколько быстро будут разрабатываться и внедряться вакцины. Есть мнение экспертов, что экономике могут потребоваться дополнительные стимулы для более эффективного роста.

В обзоре МВФ говорится, что в том случае, если динамика заболеваемости коронавирусом никак не изменится в ближайшие несколько месяцев, то экономическая активность в еврозоне будет восстанавливаться более медленными темпами, чем ожидалось ранее. В связи с этим, нужна будет хорошая бюджетная поддержка, а многим государствам ЕС нужно будет изучить варианты того как улучшить текущие бюджетные нормы.

Пока что в МВФ сохраняют прогнозы для ВВП на 2020-2021 годы. По мнению экспертов фонда, экономика региона может вырасти на 5,2% в 2021 году.

Читайте также: МВФ дает прогнозы об экономическом росте ЕС

вторник 05.01.2021 | 20:24
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Эксперты Goldman Sachs полагают, что на протяжении следующего года индекс доллара значительно снизится
    Goldman Sachs дал прогнозы по доллару

    ​Goldman Sachs значительно ухудшил прогноз по доллару. Ввиду риска резкого спада, многие аналитики Goldman Sachs снова на этот свои прогнозы по доллару на этот год. Как

    вторник, 05.01.2021 | 20:11
    Банки
  • Летом в Госдуме был принят законопроект, который мог бы защитить бизнес и пенсионеров от приставов
    В Госдуме хотят провести амнистию кредитов

    ​В Госдуме РФ предложили провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей. По словам инициатора данного предложения М. Сурайкина, данная инициатива

    вторник, 05.01.2021 | 19:34
    Кредиты и депозиты
  • Интерес могут представлять юань, иена и рупия
    Эксперты назвали лучшую валюту для инвестирования

    ​В этом году аналитики полагают, что лучше всего инвестировать в евро, что связано с восстановлением европейской экономики, которая демонстрирует положительную

    вторник, 05.01.2021 | 18:54
    Валюта
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok