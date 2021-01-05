Goldman Sachs дал прогнозы по доллару

Эксперты Goldman Sachs полагают, что на протяжении следующего года индекс доллара значительно снизится. В то же время в ноябре многие специалисты полагали, что спад составит как минимум 6%.

Данный прогноз можно назвать «медвежьим», поскольку его можно объяснить такими важными факторами как восстановление показателей глобальной экономики после того как будет проведена массовая вакцинация населения, трансформация системы после того как будет снижена ставка ФРС. В то же время ожидается длительный рост американских активов, а также будет разработана новая система таргетирования инфляции.

Если рассматривать нынешнее положение доллара, то аналитики полагают, что после того как будут утверждены новые экономические стимулы, положение доллара кажется не таким уже и плохим.

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