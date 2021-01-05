МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Банки
Goldman Sachs дал прогнозы по доллару
logo

Goldman Sachs дал прогнозы по доллару

Эксперты Goldman Sachs полагают, что на протяжении следующего года индекс доллара значительно снизится
​Goldman Sachs значительно ухудшил прогноз по доллару. Ввиду риска резкого спада, многие аналитики Goldman Sachs снова на этот свои прогнозы по доллару на этот год. Как полагают стратеги банка, в 2021 году стоимость американской валюты снизится минимум на 9%.

Эксперты Goldman Sachs полагают, что на протяжении следующего года индекс доллара значительно снизится. В то же время в ноябре многие специалисты полагали, что спад составит как минимум 6%.

Данный прогноз можно назвать «медвежьим», поскольку его можно объяснить такими важными факторами как восстановление показателей глобальной экономики после того как будет проведена массовая вакцинация населения, трансформация системы после того как будет снижена ставка ФРС. В то же время ожидается длительный рост американских активов, а также будет разработана новая система таргетирования инфляции.

Если рассматривать нынешнее положение доллара, то аналитики полагают, что после того как будут утверждены новые экономические стимулы, положение доллара кажется не таким уже и плохим.

Читайте также: Немецкие домохозяйства сэкономили рекордную сумму в период пандемии

вторник 05.01.2021 | 20:11
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • В МВФ полагают, что сроки восстановления экономики будут зависеть от ситуации вокруг коронавируса
    МВФ дает прогнозы об экономическом росте ЕС

    ​МВФ прогнозирует, что Еврозона может столкнуться с более медленным, чем ожидалось восстановлением экономики в 2021 году. Это связано с тем, что ситуация с

    вторник, 05.01.2021 | 20:24
    Бюджет
  • Летом в Госдуме был принят законопроект, который мог бы защитить бизнес и пенсионеров от приставов
    В Госдуме хотят провести амнистию кредитов

    ​В Госдуме РФ предложили провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей. По словам инициатора данного предложения М. Сурайкина, данная инициатива

    вторник, 05.01.2021 | 19:34
    Кредиты и депозиты
  • Интерес могут представлять юань, иена и рупия
    Эксперты назвали лучшую валюту для инвестирования

    ​В этом году аналитики полагают, что лучше всего инвестировать в евро, что связано с восстановлением европейской экономики, которая демонстрирует положительную

    вторник, 05.01.2021 | 18:54
    Валюта
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok