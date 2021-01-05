Эксперты назвали лучшую валюту для инвестирования

По словам экспертов, европейская экономика будет демонстрировать рост даже более быстрый, чем экономика США. Уже в первом полугодии текущего года евро может значительно укрепиться относительно американской валюты.

Помимо этого, интерес могут представлять юань, иена и рупия. В то же время, такие валюты являются довольно экзотичными для россиян. Рубль также имеет определенную перспективу. Он может укрепиться на цифре в 70 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Для этого требуются определенные условия, такие как стоимость барреля нефти Brent выше отметки 50 долларов, а также снижение давления санкций со стороны Европы и США.

Ранее руководитель департамента рынка капиталов А. Тузов выразил опасение и предостерег россиян от приобретения валюты сейчас. Он полагает, что продавать доллары и евро лучше всего тогда, когда они достигнут пика их стоимости.

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