Обзор ценных бумаг на премеркете Уолл-стрит 5 января

Аналитик Citigroup Кристофер Дэн назвал "долгожданный рост" на рынке полупроводниковой динамической памяти с произвольным доступом "крупнейшим дисбалансом спроса и предложения с 2017 года".

Акции гиганта потокового вещания Netflix снизились на 0,1% после того, как аналитики Benchmark подтвердили рейтинг продажи акций, сославшись на низкую эффективность в 2021 году.

Аналитик Benchmark Мэтью Харриган сказал, что не ожидает каких-либо сюрпризов роста числа участников в четвертом квартале или до 2021 года, в значительной степени потому, что рост числа подписчиков в мире уже стал повсеместным, о чем свидетельствует резкое замедление роста числа новых подписчиков в третьем квартале и в целом.

"Уверенность в его потоковой исключительности несколько угасает", - сказал он.

Ценные бумаги производителя закусок и напитков Mondelez падают на 0,16% на фоне переговоров о покупке производителя шоколадных батончиков Hu Master Holdings за 340 миллионов долларов, сообщает The Wall Street Journal.

О сделке может быть объявлено на этой неделе.

Акции трех крупнейших телекоммуникационных компаний Китая выросли во вторник в Гонконге после того, как Нью-Йоркская фондовая биржа отменила свое решение о делистинге акций. Бумаги China Mobile, China Telecom и China выросли на 7% -12%

NYSE сослалась на "консультации с соответствующими регулирующими органами" по поводу отмены.

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