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Обзор ценных бумаг на премеркете Уолл-стрит 5 января
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Обзор ценных бумаг на премеркете Уолл-стрит 5 января

Акции гиганта потокового вещания Netflix снизились на 0,1%
Во вторник на премаркете Нью-Йоркской площадке ценные бумаги компании Micron выросли на 3,09% после того, как аналитики Citigroup опубликовали стратегию производителя микросхем всего за несколько дней до его отчета о доходах за первый квартал финансового года. 

Аналитик Citigroup Кристофер Дэн назвал "долгожданный рост" на рынке полупроводниковой динамической памяти с произвольным доступом "крупнейшим дисбалансом спроса и предложения с 2017 года".

Акции гиганта потокового вещания Netflix снизились на 0,1% после того, как аналитики Benchmark подтвердили рейтинг продажи акций, сославшись на низкую эффективность в 2021 году. 

Аналитик Benchmark Мэтью Харриган сказал, что не ожидает каких-либо сюрпризов роста числа участников в четвертом квартале или до 2021 года, в значительной степени потому, что рост числа подписчиков в мире уже стал повсеместным, о чем свидетельствует резкое замедление роста числа новых подписчиков в третьем квартале и в целом.

"Уверенность в его потоковой исключительности несколько угасает", - сказал он. 

Ценные бумаги производителя закусок и напитков Mondelez падают на 0,16% на фоне переговоров о покупке производителя шоколадных батончиков Hu Master Holdings за 340 миллионов долларов, сообщает The Wall Street Journal. 

О сделке может быть объявлено на этой неделе. 

Акции трех крупнейших телекоммуникационных компаний Китая выросли во вторник в Гонконге после того, как Нью-Йоркская фондовая биржа отменила свое решение о делистинге акций. Бумаги China Mobile, China Telecom и China выросли на 7% -12% 

NYSE сослалась на "консультации с соответствующими регулирующими органами" по поводу отмены.

Читайте также: Обзор ценных бумаг на премеркете Уолл-стрит 5 января

вторник 05.01.2021 | 16:07
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