НБУ намерен провести стресс-тест банков

Об этом сообщается в специальном отчете о финансовой стабильности, опубликованном в декабре 2020 года. Цель стресс-тестирования — определить устойчивость банков к возможным неблагоприятным условиям, в частности к продлению карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Планируется принять решение о графике формирования банками буферов капитала, с учетом состояния банковской системы и макроэкономической ситуации в целом.

В НБУ отметили, что решение касательно буферов капитала будет принято только в 2021 году, учитывая состояние экономики после кризиса. Также отмечается, что многие банки приняли решение отложить выплату дивидендов за 2019 год. Таким образом, банки могут гибко использовать сложившийся до кризиса ресурс, обеспеченный за счет собственного капитала. НБУ уверен в длительном периоде восстановления, учитывая текущее состояние экономики.

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