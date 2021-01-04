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Немецкие домохозяйства сэкономили рекордную сумму в период пандемии
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Немецкие домохозяйства сэкономили рекордную сумму в период пандемии

Ранее такой же высокий уровень доходов был зафиксирован в 1991-1992 годах
​Немецкие домохозяйства смогли сэкономить деньги на фоне пандемии коронавируса. В 2020 году финансовые активы выросли до 7,1 трлн евро. Жителям Германии удавалось откладывать в среднем 16-17 евро с каждой сотни.

Такую оценку предоставил немецкий банк DZ Bank. Такой рост сбережений эксперты объясняют тем, что многие немцы снизили свои расходы, опасаясь потери работы либо сокращения доходов. Помимо этого, закрытие магазинов во время локдауна существенно сократило возможность тратить средства.

Ранее такой же высокий уровень доходов был зафиксирован в 1991-1992 годах (12,9%). Отмечается, что внушительная часть сэкономленных денег попросту осталась на счетах и никуда не была инвестирована. Аналитики полагают, что в 2021 году часть средств, которые домохозяйства накопили на своих счетах будут израсходованы после того, как пандемия отступит. Это связано с тем, что вырастет количество поездок, откроются рестораны и будут проводиться культурные мероприятия. Соответственно, вырастут и траты населения.

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понедельник 04.01.2021 | 20:24
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