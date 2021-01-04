Немецкие домохозяйства сэкономили рекордную сумму в период пандемии

Такую оценку предоставил немецкий банк DZ Bank. Такой рост сбережений эксперты объясняют тем, что многие немцы снизили свои расходы, опасаясь потери работы либо сокращения доходов. Помимо этого, закрытие магазинов во время локдауна существенно сократило возможность тратить средства.

Ранее такой же высокий уровень доходов был зафиксирован в 1991-1992 годах (12,9%). Отмечается, что внушительная часть сэкономленных денег попросту осталась на счетах и никуда не была инвестирована. Аналитики полагают, что в 2021 году часть средств, которые домохозяйства накопили на своих счетах будут израсходованы после того, как пандемия отступит. Это связано с тем, что вырастет количество поездок, откроются рестораны и будут проводиться культурные мероприятия. Соответственно, вырастут и траты населения.

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