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США и Израиль не поддержали принятие бюджета ООН
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США и Израиль не поддержали принятие бюджета ООН

США только второй раз в истории решили проголосовать против одобрения бюджета ООН
​США вместе с Израилем не поддержали принятие бюджета ООН на 2021 год. Его размер составляет 3,2 млрд долларов. В то же время, остальные 168 членов ООН поддержали данную сумму.

В США выразили протест против финансирования мероприятия, которое посвящено 20-й годовщине Всемирной конференции по борьбе против расизма, дискриминации и ксенофобии.  Отмечается, что это, скорее всего, последний политический протест админстрации Д. Трампа. Также в США недовольны предложение воссоздать группу экспертов для контроля за соблюдения санкций против Ирана.

США только второй раз в истории решили проголосовать против одобрения бюджета ООН. До этого похожий конфликт случился в 2007 году. При этом Вашингтон также осуждал проведение мероприятия. Многие участники ООН сообщают о том, что разочарованы и обеспокоены тем, что бюджет остается неутвержденным так долго, что может привести к проблемам в будущем.

Если странам-участникам не удастся прийти к согласию, то последствия для дальнейшего функционирования ООН могут быть очень тяжелыми.

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понедельник 04.01.2021 | 19:08
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