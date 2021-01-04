США и Израиль не поддержали принятие бюджета ООН

В США выразили протест против финансирования мероприятия, которое посвящено 20-й годовщине Всемирной конференции по борьбе против расизма, дискриминации и ксенофобии. Отмечается, что это, скорее всего, последний политический протест админстрации Д. Трампа. Также в США недовольны предложение воссоздать группу экспертов для контроля за соблюдения санкций против Ирана.

США только второй раз в истории решили проголосовать против одобрения бюджета ООН. До этого похожий конфликт случился в 2007 году. При этом Вашингтон также осуждал проведение мероприятия. Многие участники ООН сообщают о том, что разочарованы и обеспокоены тем, что бюджет остается неутвержденным так долго, что может привести к проблемам в будущем.

Если странам-участникам не удастся прийти к согласию, то последствия для дальнейшего функционирования ООН могут быть очень тяжелыми.

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