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Ценные бумаги
Акции китайских компаний снижаются в Гонконге на фоне делистинга в США
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Акции китайских компаний снижаются в Гонконге на фоне делистинга в США

В понедельник акции China Telecom упали на 2,8%
В понедельник ценные бумаги китайских операторов мобильной связи China Mobile, China Telecom и China Unicom, котирующиеся на торгах в США, обвалились на торгах в Гонконге. Так инвесторы отреагировали на решение Нью-Йоркской фондовой биржи об исключении компаний из списка.

В канун нового года NYSE заявила, что планирует вывести компании из котировального списка. Этот шаг был вызван решением Соединенных Штатов классифицировать телекоммуникационные компании как предприятия, которыми владеют или контролируют китайские военные.

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая, эквивалент Комиссии по ценным бумагам и биржам США, на своем веб-сайте заявила, что этот шаг "политически мотивирован". Так как многие мировые производители сетевого оборудования считают военные контракты частью своего бизнеса.

Это решение "полностью игнорирует интересы мировых инвесторов и подрывает нормальные рыночные отношения", - заявила CSRC.

China Mobile с капитализацией в 116,7 млрд долларов США по размеру эквивалентна Oracle или Charter Communications, что делает ее шестой по величине телекоммуникационной компанией в мире. China Telecom с рыночной стоимостью в 22,5 миллиарда долларов и China Unicom с ценой в 17,6 млрд долларов США входят в двадцатку мировых телефонных компаний.

Эти компании заявляют, что NYSE еще не направила им официального уведомления, однако торговая площадка сообщила, что планирует исключить три государственных предприятия КНР к 11 января. Она процитировала президентский указ, изданный в ноябре, который запрещает американским инвесторам покупать акции компаний, обозначенных как связанные с Народно-освободительной армией Китая.

Это, безусловно, усложнит жизнь фондам, инвестирующим в глобальные телекоммуникации или технологии. Все три компании также котируются в Гонконге.

Ценные бумаги China Mobile открылись снижением на 4,5%, хотя завершили день падением всего на 0,8%. 

В понедельник акции China Telecom упали на 2,8%. Акции China Unicom обвалились на 1,8% перед неожиданным ростом в конце дня, завершившимся подъёмом бумаг на 0,5%.

Аналитики Citic Securities сообщили в исследовательской записке, что в среднем только 1,5% акций этих трех компаний котируются в США, и они не привлекали там капитал в течение 20 лет. Таким образом, листинг акций на биржах США "только создаст для них больший риск", - заявили в брокерской компании.



Читайте также: Акции китайских компаний снижаются в Гонконге на фоне делистинга в США

понедельник 04.01.2021 | 15:49
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